«Ростов» — «Крылья Советов»: эксперты оценили вероятность первого поражения Карпина

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов». Начало – в 16:30 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Команда Карпина не проиграла ни в одном из матчей сезона-2022/2023 РПЛ. Сколько ещё продлится беспроигрышная серия «Ростова» – никто не знает. «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице, но отметились победой в Кубке России над «Зенитом» (2:0)
Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитом «Ростов»: поставить на победу команды Карпина в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Крыльев Советов» оценивается в 3.60. Поставить на ничью можно за 3.50.
Букмекеры склоняются к тому, что матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72. Лучший бомбардир «Ростова» – Николай Комличенко. Поставить на его гол в 10-м туре РПЛ можно за коэффициент 2.41.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА с коэффициентом 8.50.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
Комличенко: Карпин говорит, что задача «Ростова» — не вылететь.
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