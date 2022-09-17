«Динамо» — «Зенит»: эксперты оценили шансы бело-голубых обыграть команду Семака

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит». Начало – в 19:00 мск.

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«Зенит» считают главным претендентом на чемпионство в сезоне-2022/2023 РПЛ. Команда возглавляет турнирную таблицу и идёт без поражений. Сейчас серия побед в Премьер-Лиге подопечных Семака достигла пяти матчей. Московское «Динамо» занимает шестое место с 16 очками в копилке.

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Зенит» и предлагают поставить на его победу в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Успех «Динамо» оценивается в 6.20. На ничью дают коэффициент 4.50.



Букмекеры уверены, что матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

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