Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Ахмат» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Ахмат» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 1.89.

Букмекеры в этой игре не видят фаворита, что довольно странно, если основываться на текущей форме команд. «Урал» уже более сыгран и лучше адаптирован под систему Виктора Гончаренко, сумев добыть первую победу в сезоне, однако переоценивать значение этого результата явно не стоит.

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В первую очередь необходимо отметить, что играть с соперниками из середины таблицы или выше у уральцев не получается, а единственные четыре очка добыты с аутсайдерами – с «Факелом» (0:0) вырвали ничью и переиграли худшую команду чемпионата «Торпедо» (2:0). Гордиться пока нечем.



У хозяев очень плохо действует линия нападения, ведь в шести из девяти первых матчей чемпионата они даже не забили. «Ахмат» сейчас, естественно, тоже стабильностью не выделяется, что неудивительно, ведь клуб сменил тренера, а два ведущих защитника в лазарете.

Юрий Нагайцев проиграл первый матч после своего назначения, продлив серию поражений до двух игр, но теперь у тренера есть шанс исправиться. «Урал» здорово усилился перед закрытием трансферного окна, однако новичкам нужно набирать форму и налаживать взаимопонимание с партнёрами.



У грозненцев довольно давно не было матчей, в которых они проигрывали бы безальтернативно, и даже в недавней игре с «Динамо» (1:2) могли счёт сравнять. У них с атакой, в отличие от соперника, всё в порядке, ведь не удалось забить в этом сезоне лишь раз в 10 встречах, а потому от гостей активности впереди ждём.

Не станем отдавать «Ахмату» чистую победу в гостях, но отталкиваться будем от него. Возьмём нулевую фору на гостей с коэффициентом 1.89. В случае ничьей произойдёт возврат ставки.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.



Александр Бубнов дал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА, коэффициент 8.50.



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Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».

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