«Динамо» — «Зенит»: где смотреть онлайн матч 17 сентября 2022 года, прямой эфир

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Прогнозы на РПЛ — здесь.

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Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Зенит» занимает первое место в таблице, «Динамо» идёт седьмым.



Явным фаворитом считается «Зенит»: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех москвичей оценивается в 6.28. На ничью дают коэффициент 4.60.



Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол «Зенита» идёт с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.82, а на гол в каждом тайме — за 1.75.

10 лучших экспрессов.

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