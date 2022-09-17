«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и ЦСКА.
Ставка: ЦСКА победит со счётом 3:0 за 8.50.
«Тут, безусловно, есть явный фаворит. Уверен, с недооценкой соперника проблем у ЦСКА не будет. Федотов не тот тренер, который позволит своим ребятам расслабиться.
Победа в Кубке над «Сочи» придаст «Торпедо» уверенности, но этого не хватит, чтобы навязать борьбу армейцам, преследующим «Зенит».
Мотивация и расстановка сил на стороне армейцев, поэтому они должны побеждать с комфортным счётом. Делаю ставку на 0:3».
Матч состоится 17 сентября в Москве, а стартовый свисток о его начале прозвучит в 14:00 мск.
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