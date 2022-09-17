«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 6.80

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

Ставка: победа «Ростова» со счётом 1:0 за 6.80.

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«У «Ростова» сейчас всё на мази. Команда на ходу, состав стабилен, игра поставлена, в прошлом туре был обыгран «Спартак». «Крылья», конечно, тоже постепенно набирают, но в этот раз потерпят поражение.

Слишком мало сил у самарцев, чтобы отразить комбинированные атаки соперника. Возможно, они выиграют в следующем туре, но точно не в этом.

Ставлю на победу «Ростова» со счётом 1:0».

Встреча состоится 17 сентября в Ростове, а стартовый свисток прозвучит не раньше 16:30 мск.

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