«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 6.80

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов».
Ставка: победа «Ростова» со счётом 1:0 за 6.80.
«У «Ростова» сейчас всё на мази. Команда на ходу, состав стабилен, игра поставлена, в прошлом туре был обыгран «Спартак». «Крылья», конечно, тоже постепенно набирают, но в этот раз потерпят поражение.
Слишком мало сил у самарцев, чтобы отразить комбинированные атаки соперника. Возможно, они выиграют в следующем туре, но точно не в этом.
Ставлю на победу «Ростова» со счётом 1:0».
Встреча состоится 17 сентября в Ростове, а стартовый свисток прозвучит не раньше 16:30 мск.
10 лучших экспрессов на сегодня.
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