«Динамо» — «Зенит»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 7.10 на матч РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом».
Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:0 за 7.10.
«По кубковому матчу стало понятно, что «Зенит» крайне серьёзно готовился к «Динамо». Сергей Семак дал отдохнуть практически всем лидерам — и теперь петербуржцы в полной боевой готовности.
Ожидаю, что гости будут владеть игровым преимуществом и оказывать давление на бело-голубых. В важных матчах «Зенит» всегда выкладывается по максимуму.
Поэтому «Динамо» будет крайне сложно играть с таким «Зенитом». Я думаю, что петербуржцы продолжат побеждать в РПЛ, и поставлю на точный счёт 2:0 в их пользу».
Матч запланирован на 17 сентября и пройдёт в Москве. Стартовый свисток раздастся не раньше 19:00 мск.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА с коэффициентом 8.50.
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