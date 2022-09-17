«Динамо» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ с коэффициентом 2.65

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».
Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.65.
«Динамо» в предыдущем туре проиграло «Сочи». Это поражение стало первым для бело-голубых в текущем сезоне РПЛ. «Зенит» разгромил «Оренбург» со счётом 8:0. Но Кубок команды сыграли иначе. Питерцы неожиданно проиграли «Крыльям Советов». Но это скорее говорит не о слабости команды Семака, а о её отношении к данному турниру. Удаление получил Клаудиньо. «Динамо» в сложной борьбе достойно выиграло у «Ахмата» со счётом 2:0.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
На своём стадионе «Динамо» должно реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Думаю, с настроем будет полный порядок. Видимо, сыграют от обороны, тем более главный тренер команды это умеет. Дома «Динамо» выглядит хорошо.
В последних пяти домашних матчах в РПЛ было три победы, две ничьих и всего один пропущенный мяч. К тому же «Динамо» хорошо смотрится против «Зенита». В прошлом сезоне была ничья 1:1, когда Клаудиньо не забил пенальти, и победа москвичей (1:0).
Если брать три последних матча между клубами, то всё складывается в пользу «Зенита», у которого две победы и ничья. Но во всех этих играх забивали оба соперника. «Динамо», кстати, пропускает в трёх матчах чемпионата подряд. Конечно, «Динамо» пострадало от отъезда легионеров гораздо больше. Ордец, Шиманьски были важны для команды.
В 10 последних очных матчах только три завершились не в пользу «Зенита», и все они прошли в Москве. Мне кажется, что дома «Динамо» сможет отобрать очки у чемпиона».
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