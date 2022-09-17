Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в чемпионате России

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Ростова» за 2.05.
В прошлом розыгрыше РПЛ «Ростов» очень долго запрягал и одно время даже находился в зоне вылета, но благодаря своевременному возвращению Валерия Карпина команда сумела сохранить прописку в высшем дивизионе. Причём без особых хлопот, с запасом.
В межсезонье жёлто-синие неплохо укрепились и уверенно стартовали в новом сезоне. Ростовчане продвигаются по турнирной дистанции без поражений, победив в пяти встречах и четыре раза сыграв вничью. После девяти туров подопечные Карпина закрепились на третьей строчке. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего четыре очка.
Добавим к этому удачные выступления в Кубке России. И внушительное количество молодых футболистов, имеющих стабильную игровую практику. Работа Валерия Карпина видна невооружённым взглядом.
«Ростов» контролирует мяч в среднем 54,0% игрового времени, то есть не стесняется играть от себя в случае необходимости. Также выделим в среднем 16,7 выигранного воздушного единоборства за встречу — это лучший результат в РПЛ. Николай Комличенко и компания забили 17 голов, что на 2,83 больше количества ожидаемых (xG). Убойные стандарты помогают набирать очки даже в сложных ситуациях.
«Крылья Советов» дрейфуют у экватора турнирной таблицы. Команда сравнительно активно действует в атаке. Подводит реализация. Максим Глушенков и компания забили лишь девять голов, что на 3,87 меньше количества ожидаемых. Лишь замыкающие список «Урал» и «Торпедо» забили меньше. С такой игрой справиться с «Ростовом» вряд ли получится.
Возьмём победу «Ростова», благо коэффициент превышает двойку. «Крылья Советов» после ухода нескольких ключевых футболистов действуют неровно, зато стабильно ошибаются в обороне. Дончане выглядят монолитнее и увереннее.
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