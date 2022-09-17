«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: результат матча АПЛ, кто выиграл, авторы голов

16 сентября двумя матчами стартовала программа 7-го тура чемпионата Англии по футболу. «Астон Вилла» принимала «Саутгемптон».

Прогнозы на главные матчи дня.

Встреча прошла на поле стадиона «Вилла Парк» в Бирмингеме. Она завершилась победой хозяев стадиона со счётом 1:0.

Единственный гол на исходе первого тайма забил английский полузащитник Джейкоб Рэмси.

«Астон Вилла» одержала первую победу в английской Премьер-лиге за пять матчей, «Саутгемптон» потерпел второе поражение в АПЛ подряд.

В турнирной таблице команды занимают 12-е и 13-е место. Они набрали по семь очков, но «Саутгемптон» располагается выше по дополнительным показателям.

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