Прогноз «Чемпионата» на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» 17 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» от авторов Betassist.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.
В Лейпциге сейчас очень интересный период, клуб расстался с Доменико Тедеско, принёсшим ему первый трофей в истории, и вновь связался с проверенным человеком из системы «Ред Булл». Марко Розе возглавил команду в очень ответственный момент, ведь сейчас календарь у «РБ» сложный.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Первый матч с бывшей командой в Дортмунде тренер уверенно выиграл со счётом 3:0 – это была всего вторая победа «быков» в сезоне и первый матч, в котором им удалось забить больше двух голов.
Поражение от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) тоже не стало серьёзным провалом, а теперь Розе отправляется в гости к ещё одному бывшему клубу, с которым расставался не очень хорошо. Гладбах сейчас также очень хорош, ведь Даниэлю Фарке за очень короткий срок удалось привить команде доминирующий стиль игры и всерьёз укрепить оборону – меньше «жеребцов» пропустил в чемпионате лишь «Унион».
Тем не менее сильно рушат игровую систему травмы, ведь вне игры у хозяев сразу трое исполнителей основы. Лейпциг тоже потерял двух игроков старта, но Розе и без того начал менять игру, потому ему пока проще обойтись без некоторых футболистов.
Предположим, что матч получится очень осторожным, – в четырёх последних играх «Боруссии» не пробивался стандартный тотал голов, а «быки» в 10 предыдущих матчах в гостях лишь раз забили больше одного мяча. Возьмём тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.40.
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