«Динамо» — «Зенит»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.60.

«Московское «Динамо» в прошлом сезоне боролось за чемпионство, но сейчас находится только на девятом месте в турнирной таблице. В предыдущем туре коллектив потерпел первое поражение в чемпионате от «Сочи» (1:2) на выезде, зато в национальном Кубке получилось переиграть «Ахмат» со счётом 2:1.

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«Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, пропустив всего три мяча за девять игр. Команда вообще не проигрывала, а в прошлые выходные просто уничтожила «Оренбург» (8:0) с приличным отрывом в восемь мячей. До этого была достаточно важная виктория в матче со «Спартаком» (2:1).

По моему мнению, петербуржцы на сегодняшний день – сильнейшая команда чемпионата, и им будет очень трудно дать бой. Москвичи сражаются, но очень часто пропускают. К тому же сине-бело-голубые после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в Кубке России постараются реабилитироваться и увеличить отрыв в регулярке».

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