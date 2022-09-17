«Динамо» — «Зенит»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 1.60.
«Московское «Динамо» в прошлом сезоне боролось за чемпионство, но сейчас находится только на девятом месте в турнирной таблице. В предыдущем туре коллектив потерпел первое поражение в чемпионате от «Сочи» (1:2) на выезде, зато в национальном Кубке получилось переиграть «Ахмат» со счётом 2:1.
Больше прогнозов на РПЛ — здесь.
«Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, пропустив всего три мяча за девять игр. Команда вообще не проигрывала, а в прошлые выходные просто уничтожила «Оренбург» (8:0) с приличным отрывом в восемь мячей. До этого была достаточно важная виктория в матче со «Спартаком» (2:1).
По моему мнению, петербуржцы на сегодняшний день – сильнейшая команда чемпионата, и им будет очень трудно дать бой. Москвичи сражаются, но очень часто пропускают. К тому же сине-бело-голубые после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в Кубке России постараются реабилитироваться и увеличить отрыв в регулярке».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.
Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 7.60.
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