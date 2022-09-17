Прогноз на матч «Валенсия» — «Сельта» от «Чемпионата» 17 сентября 2022 года

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Сельта».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.13.
«Валенсия» под руководством Дженнаро Гаттузо начала новый сезон не лучшим образом: с трёх поражений и двух побед. Выигрывают «летучие мыши» пока только дома, тут же они и играют хорошо, а на выезде всё гораздо хуже, но так было у «Валенсии» и при других наставниках.
Летом «Валенсия» потеряла сразу трёх лидеров: Гонсалу Гедеша, Карлоса Солера и Макси Гомеса. Они отвечали за атаку команды, за креатив и результативные действия. Равноценно заменить сразу трёх таких игроков было очень сложно, а «Валенсия», такое впечатление, даже не пыталась, потратив на новичков всего около € 10 млн, довольствуясь в основном арендованными футболистами. Понятно, что после такого команда стала слабее.
«Сельта» на старте сезона стала одной из самых результативных команд лиги. Она и раньше была замечена в любви к зрелищным матчам. Оборона у «крестовых» — эталонный проходной двор, а в атаке зажигает нестареющий Яго Аспас. «Валенсия» сейчас тоже вспомнила, что умеет играть результативно, и с поддержкой такого соперника должна пробивать третий тотал больше 2.5 мяча подряд.
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