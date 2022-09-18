«Урал» — «Ахмат»: результат матча РПЛ, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

17 сентября в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграл с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск.
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Уже на второй минуте матча травму получил лидер «Урала» — Эрик Бикфалви. Он не смог продолжить матч и был заменён. Футболист сразу передал капитанскую повязку Даниэлю Мишкичу и покинул поле. Вместо Бикфалви вышел Рай Влут.
Счёт на 38-й минуте открыл «Ахмат», забил полузащитник Евгений Харин. А на 85-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился защитник Илья Быковский. И всё-таки на 90-й минуте гости вырвали победу, решающий гол забил полузащитник Бернард Бериша.
«Ахмат» набрал 14 очков в девяти матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (4) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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