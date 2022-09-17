«Реймс» — «Монако». Похвала Черчесова взбодрит Головина

18 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Реймса» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Реймс» — «Монако» 18 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Реймс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако» (18.09.2022)

В чемпионате Франции, где последнее десятилетие правит бал «ПСЖ», не так много интриги, как хотелось бы. Впрочем, первенство продолжается, а на 18 сентября запланированы три встречи 8-го тура соревнования. В самой ранней из них «Реймс» примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Последние несколько лет «Реймс» финиширует в нижней части турнирной таблицы чемпионата Франции. По итогам прошлого розыгрыша соревнования он занял лишь 12-е место. За 38 туров подопечные Оскара Гарсии одержали только 11 побед и 13 раз сыграли вничью. В остальных матчах потерпели поражения.

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В летнее трансферное окно клуб из одноимённого города не только не усилился, но ещё и потерял нескольких важных игроков. 20-летний форвард Уго Экитике ушёл в «ПСЖ» (в аренду на сезон с последующим обязательством выкупа). А талантливый 24-летний бельгийский защитник Ваут Фас перебрался в английский «Лестер».



В результате «Реймс» очень плохо начал текущий розыгрыш чемпионата Франции. За семь стартовых туров он одержал лишь одну победу — над «Анже» (4:2). Вничью сыграл со «Страсбургом», «Лионом» и «Лансом» (во всех случаях 1:1). Поражения потерпел от «Марселя» (1:4), «Клермона» (2:4) и скромной «Тулузы» (0:1).

«Монако», как мы помним, закончил прошлый сезон на третьем месте в Лиге 1, а в текущем стартовал неудачно. В Лиге Европы монегаски пока что тоже смотрятся не лучшим образом. В матче 1-го тура группового этапа соревнования они с трудом обыграли «Црвену Звезду» (1:0), а во встрече 2-го тура потерпели поражение от «Ференцвароша» Станислава Черчесова (0:1).

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Последний итог вполне закономерен. Бывший тренер сборной России тактически превзошёл наставника «Монако» — Филиппа Клемана. Его победа в важном матче еврокубков оказалась очень важной. После встречи Черчесов заявил, что наибольшая угроза исходила от Александра Головина.

Наставник отметил, что от хавбека шла почти вся острота. Полузащитник и вправду выступил лучше многих одноклубников. Он нанёс несколько очень опасных ударов по воротам «Ференцвароша», но сначала голкипер парировал опасность, а затем мяч прошёл рядом со штангой.



Как бы там ни было, в чемпионате Франции успехи у монегасков явно лучше, чем у «Реймса». За семь матчей они одержали три победы — над «Страсбургом» (2:1), «Ниццей» (1:0) и «Лионом» (2:1). Вничью сыграли с «Ренном» (1:1) и «ПСЖ» (тоже 1:1). Поражения потерпели от «Ланса» (1:4) и «Труа» (2:4).



Думается, сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.03. Подопечные Филиппа Клемана выглядят немного предпочтительнее команды из Реймса. Но с результативностью у них пока туговато. За 11 матчей в текущем сезоне (во всех официальных соревнованиях, разумеется) они забили только 14 мячей. Много голов не ждём и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Монако» 18 сентября 2022 года

«Реймс» потерял в межсезонье нескольких важных игроков и одержал только одну победу за шесть туров в чемпионате Франции. Сдаётся, он вновь закончит сезон в нижней части турнирной таблицы. «Монако» пока что не совсем в своей тарелке. У монегасков налицо проблемы с результативностью. Тем не менее с «Ренном» и «ПСЖ» они недавно сыграли вничью, а над «Лионом» одержали победу. Думается, в грядущем матче как минимум не проиграют.



Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.03.

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