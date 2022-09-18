«Локомотив» — «Витязь»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Местный «Локомотив» принимал «Витязь». Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Причём судьба матча была решена лишь в серии буллитов.

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Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Обе команды создали предостаточно опасных моментов, но не смогли забросить даже одну шайбу. В овертайме отличиться никому также не удалось.

Решающий буллит забросил Степан Никулин. Причём команды исполнили по девять попыток. Лишь девятый бросок в итоге оказался результативным.



«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.

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