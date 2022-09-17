СКА — «Северсталь». Очередная добыча Романа Ротенберга

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.62, а успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Северсталь» 18 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.24. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Северсталь» Череповец (18.09.2022)

На 18 сентября в КХЛ запланированы пять встреч седьмого дня регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию петербургского СКА и череповецкой «Северстали». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

СКА Романа Ротенберга пока идёт без поражений. Даже выездная серия из трёх матчей не отразилась на игре клуба. Накануне СКА одолел московское «Динамо» (3:2). Победную шайбу забросил Дмитрий Яшкин, у него за семь встреч два гола и три передачи. Лучшим же бомбардиром и снайпером в команде является Марат Хайруллин с семью голами и двумя передачами.

Словак Гудачек: вряд ли то, буду я играть в КХЛ или нет, повлияет на ситуацию на Украине.

До этого СКА одолел «Локомотив» (3:2) и «Северсталь» (4:1). Результативность радует, да и пока петербуржцы остались единственными непобеждёнными со старта сезона. Это впечатляет, хотя и удивляться здесь нечему. У Романа Ротенберга есть Сергей Зубов и Евгений Корешков. Плюс неплохая вратарская линия с Александром Самоновым и Дмитрием Николаевым.



«Северсталь» с Андреем Разиным неплохо стартовала в новом сезоне. Лишь два поражения в шести встречах. Сперва клуб проиграл в матче с «Автомобилистом» (3:4) и недавно в игре со СКА (1:4). При этом накануне Андрей Разин разделался с минским «Динамо» (5:2), показав отменную результативность. Правда, теперь снова в соперниках будет Роман Ротенберг.

Однако не стоит забывать, что у Андрея Разина в составе нет легионеров и звёзд. Основной костяк команды – это молодые спортсмены, которые уже второй сезон показывают отменную игру. Они не боятся звёздных команд и смело противостоят опыту. Удастся ли переиграть за счёт этого СКА?

СКА выдал лучший старт в КХЛ за пять лет.

Пока же дома СКА не проигрывал никому с начала сезона. При этом за последние пять игр в Санкт-Петербурге гости побеждали два раза. Однако стоит обратить внимание на то, что СКА одолел «Северсталь» дважды с конца прошлого сезона – дома и на выезде с одинаковым счётом 4:1. Плюс статистика очных встреч соперников остаётся за хозяевами противостояния.

Всего за 51 баталию 39 побед у красно-синих и лишь 11 – у «Северстали». Потому, даже с учётом проведённой работы Андреем Разиным и отменной победы над неплохо укомплектованным минским «Динамо», пока нет явной уверенности в гостях. Однако соперники за последние 10 очных баталий лишь дважды играли с низовым тоталом.



Плюс статистика заброшенных и пропущенных шайб у команд вполне неплохая. СКА (24–10), а у «Северстали» чуть хуже (21–16). С результативностью у клубов порядок, поэтому стоит ждать голов. Пока же хозяева смотрятся весьма неплохо. Поражений нет, потому проверим ставку на их успех. Победа СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.18 смотрится вполне оптимально.

СКА — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 18 сентября 2022 года

Роман Ротенберг идёт без поражений и уже насолил в Череповце Андрею Разину. Плюс статистика очных встреч за СКА. Хорошее усиление тренерского штаба и состава только доказывают положение дел. У череповчан нет таких резервов, молодые игроки стараются, но пока силы на стороне петербуржцев. Однако с результативностью у команд нет проблем. Поэтому проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.

10 лучших экспрессов.

Бывший чешский вратарь «Авангарда» заступился за легионеров КХЛ.

НХЛ хочет допустить сборную России к участию в Кубке мира — 2024.

Знарок заявил, что ему всё равно, как Радулов празднует голы.

«Трактор» усилился опытнейшим канадским вратарём из НХЛ.