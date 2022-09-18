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«Удинезе» — «Интер»: где смотреть онлайн матч 18 сентября, прямая трансляция, кто фаворит

«Удинезе» — «Интер»: где смотреть онлайн матч 18 сентября, прямая трансляция, кто фаворит
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18 сентября состоится матч 7-го тура Серии А «Удинезе» — «Интер». Начало игры запланировано на 13:30 мск.

Телеканал «Матч!» покажет встречу в прямом эфире.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Победа «Удинезе» оценена в 3.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.

Букмекеры считают, что матч «Удинезе» — «Интер» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.22.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.

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