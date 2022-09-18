Экспресс на 18 сентября с коэффициентом 5.07: Абаскаль исправляется, у Месси всё стабильно

18 сентября продолжается футбольный уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.07 из матчей, которые пройдут сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 18 сентября

После двух резонансных поражений под главным тренером «Спартака» снова закачалось кресло. Позиции испанского специалиста Гильермо Абаскаля сложно назвать прочными, но победа над «Факелом» в Кубке России сняла часть напряжения. Теперь красно-белым очень важно выиграть дерби у «Локомотива», чтобы продолжить борьбу с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ в более спокойной обстановке.

«Локомотив» откровенно валится в чемпионате. У железнодорожников всего девять очков за девять встреч. После двух поражений подряд в чемпионате в который уже раз поднялась волна критики в адрес Циннбауэра. Вспылил даже невозмутимый Баринов. Хавбек выступил с критикой собственной команды. Судя по всему, очередное поражение может стать фатальным для тренера железнодорожников. Когда рядом ходит свободный от работы Сергей Юран, стоит быть начеку.

В действиях «Локомотива» нет никакого порядка. У команды отсутствует чёткая тактическая схема и полностью не работает прессинг. В защите выступают толковые футболисты, но они слабо воспринимают идеи тренерского штаба. На фоне кризисных железнодорожников «Спартак» выглядит фаворитом. Рекомендуем изучить ставку на победу «Спартака» за коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» 18 сентября

«Лион» по итогам прошлого сезона не добился желаемого результата на евроарене и провалился на локальной, финишировав на восьмом месте. Команда продолжила работать под началом Петера Боша. «Ткачи» мощно стартовали, набрав 13 очков за пять туров, но два выезда к «Лорьяну» и «Монако» обернулись поражениями.

Бальде останется в России на время дисквалификации.

К матчу с действующим чемпионом Франции игроки подходят в подавленном состоянии. Родные трибуны будут гнать команду вперёд, и как минимум в игре в атаке «Лиону» есть что показать. Команда контролирует мяч в среднем 65,9% матча (лучший показатель в Лиге 1) и проводит 33% игрового времени у штрафной соперников, выполняя по 16,6 удара, из которых семь приходятся в створ ворот (третьи результаты). Тете, Александр Ляказетт и компания ещё ни разу не покидали поле без голевой отметки, забив суммарно 16 мячей.

«ПСЖ» — гегемон чемпионата Франции, что в очередной раз доказывает на старте текущего отрезка под началом Кристофа Галтье. Тренерский штаб отошёл от схемы с четырьмя защитниками. В текущем розыгрыше парижане играют по схеме 3-4-3, максимально реализовывая имеющийся атакующий потенциал. Футболисты выполняют по 17,7 выстрела по воротам, из которых 8,6 в цель. Лионель Месси (3+7), Килиан Мбаппе (7+0) и Неймар (8+6) наколотили 25 голов в семи матчах. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «ПСЖ» за 1.65.

Прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал» 18 сентября

«Атлетико» по итогам летней трансферной кампании неплохо точечно укрепился. «Матрасники» в стартовых турах применяли схему 5-3-2, но вскоре перешли на 3-1-4-2.

Команда контролирует мяч в среднем 46,1% игрового времени (12-й показатель), продолжая играть в прагматичный вязкий оборонительный футбол с высоким прессингом и с расчётом на быстрые фланговые контрвыпады. «Матрасники» 46% игрового времени проводят в центре поля и ещё 30% — в защите. Подопечные Диего Симеоне выполняют по 17,4 отбора (третий показатель), пропустив лишь четыре гола за пять туров.

Мбаппе занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Игроки выполняют по 12,6 удара, из которых 5,6 в створ ворот (восьмой и третий показатели соответственно). Тренерский штаб наигрывает связку Жоау Феликс — Альваро Мората, но португальский нападающий не оправдывает ожиданий. Антуан Гризманн, выходивший пять раз на замену, более полезен впереди, забив уже два мяча. В общем, после пяти туров в активе красно-белых девять голов. Лишь «Барселона» и «Реал» забивают чаще.

«Сливочные» с Карло Анчелотти в прошлом сезоне праздновали победу в Лиге чемпионов и выиграли чемпионство в Примере. На старте турнирной дистанции они поддерживают статус сильнейшего клуба Старого Света, выиграв во всех восьми официальных матчах с суммарным счётом 22:5.



«Реал» пребывает в отличной игровой форме. Команда Анчелотти единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, но группа из трёх клубов находится на расстоянии трёх очков, поэтому не время сбавлять темп. «Атлетико» очень хорош в родных стенах. У «Реала», оставшегося без Бензема, могут возникнуть проблемы. Тибо Куртуа пропускал в каждом туре Примеры. Недооценивать хозяев не стоит. Рекомендуем ставку «обе забьют — да» за 1.71.

Экспресс на матчи 18 сентября

Ставка 1: победа «Спартака» над «Локомотивом» за 1.80.

Ставка 2: победа «ПСЖ» над «Лионом» за 1.65.

Ставка 3: обе команды забьют в матче «Атлетико» — «Реал» за 1.71.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.65 Х 1.71 = 5.07.

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