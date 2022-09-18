«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на центральный матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 1.70.

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«Спартак» достаточно мощно начал текущее первенство, но в четырёх предыдущих турах удалось набрать очки лишь с «Факелом» (4:1). Тем не менее неудачная серия отбросила москвичей на пятую позицию. В предыдущем матче Премьер-Лиги красно-белые уступили «Ростову» (2:4) на выезде.

«Локомотив» находится на 11-м месте в чемпионате России, набрав только девять очков после не самого удачного старта. В двух заключительных матчах регулярного первенства железнодорожники потерпели поражение от далеко не самых грозных «Ахмата» (1:2) и «Факела» (0:2).

На мой взгляд, в этой встрече предпочтение стоит отдать хозяевам. Да, «Спартак» начал проигрывать, но и соперники были гораздо серьёзнее, чем у «Локомотива». Думаю, что в очном матче преимущество на стороне красно-белых, в нынешнем розыгрыше они выглядят куда интереснее».

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