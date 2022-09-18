«Милан» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч Серии А 18 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Наполи».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Наполи» на старте сезона показывает лучший футбол в Италии. Недаром команда лидирует, недаром она одержала две победы в Лиге чемпионов. Классное начало. Но, кстати, это всегда было сильной стороной Спаллетти.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Он хорошо подводит команду к сезону, проблемы начинаются позднее. Но сейчас шикарно выглядит «Наполи», очень сбалансированно. Не заметили ухода Инсинье и Мертенса — во многом благодаря Хвиче. Но и сзади пока удаётся играть очень качественно, хотя продали Кулибали. Это тренерская работа высокого уровня.
«Милан», наверное, мог бы выглядеть столь же здорово, но у него сразу начались проблемы с составом, особенно на позиции форварда. Сначала вылетел надолго Ибрагимович, потом травмировались Ребич и Ориги. В итоге выручает ещё один ветеран — Оливье Жиру. Француз достаточно стабильно забивает, но реальной альтернативы ему нет.
В этом матче не буду рисковать — выберу ставку «обе забьют». «Милану» не пришлось никуда летать, оставался в Италии, играл дома с «Динамо» Загреб. А вот неаполитанцы побывали в Шотландии, не самая близкая поездка, там пришлось понервничать, хотя в итоге победили крупно. Жду, что «Милан» будет свежее и свой мяч обязательно забьёт, но гости в атаке очень много создают и реализуют. Их не сдержать».
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