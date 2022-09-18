«Милан» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Милан» — «Наполи».
Ставка: ничья за 3.50.
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«Милан» на этой неделе добился важного успеха в дуэли с «Динамо» Загреб, что позволило команде выйти на первую позицию в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов. В Серии А у соперников одинаковое количество баллов, что только добавит мотивации и желания в этом матче сражаться за первое место в турнире. «Россонери» не проигрывали в домашних матчах Серии А уже на протяжении 22 матчей подряд, при этом выиграли шесть встреч подряд на своём поле.
«Наполи» в отличном состоянии после успеха в дуэли с «Рейнджерс», при этом коллектив записал в актив семь баллов в выездных дуэлях, что даёт подопечным Лучано Спаллетти неплохие шансы. Этот матч можно назвать определяющим, при этом мне тяжело отдать предпочтение кому-либо. Преимущество домашней арены у чемпиона, при этом «Наполи» могу назвать командой куражной, что в итоге может принести ничью, на что и рискну заиграть пари.
Моя ставка — ничья за 3.50».
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