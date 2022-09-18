«Лион» — «ПСЖ»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча

18 сентября состоится матч 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ». Начало — в 21:45 мск.
Российские телеканалы не будут транслировать этот матч в прямом эфире.
Прогнозы на все матчи дня — здесь.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами парижан: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Лиона» оценивается в 4.70. На ничью дают коэффициент 5.00.
Букмекеры считают, что матч «Лион» — «ПСЖ» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.42. Большое внимание к Месси и Мбаппе. На гол аргентинца предлагают коэффициент 2.40. Гол французского нападающего оценён в 1.70.
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