«Лион» — «ПСЖ»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча

18 сентября состоится матч 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ». Начало — в 21:45 мск.

Российские телеканалы не будут транслировать этот матч в прямом эфире.

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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами парижан: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Лиона» оценивается в 4.70. На ничью дают коэффициент 5.00.

Букмекеры считают, что матч «Лион» — «ПСЖ» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.42. Большое внимание к Месси и Мбаппе. На гол аргентинца предлагают коэффициент 2.40. Гол французского нападающего оценён в 1.70.

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