СКА — «Северсталь»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в серии буллитов в матче Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

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В составе армейцев в основное время шайбу забросил Никита Камалов, а у «Северстали» отличился защитник Николай Тимашов, ему ассистировали Семён Луговяк и Егор Морозов.

В серии буллитов два точных броска у СКА нанёс форвард Марат Хайруллин, единственную точную попытку у «Северстали» совершил Руслан Абросимов.



СКА одержал восьмую победу подряд на старте сезона Континентальной хоккейной лиги. В активе подопечных Романа Ротенберга 16 баллов после восьми встреч. «Северсталь» занимает пятое место на Западе, набрав девять баллов за семь игр.

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