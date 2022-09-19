«Лион» — «ПСЖ»: результат матча Лиги 1, как сыграли, какой счёт, забил ли Месси

18 сентября состоялся центральный матч восьмого тура французской Лиги 1, в котором парижский «ПСЖ» сыграл на выезде с «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Групама» в Лионе.
Прогнозы на матчи дня.
«ПСЖ» вышел вперёд уже в дебюте встречи. На 5-й минуте матча отличился аргентинский нападающий Лионель Месси после передачи бразильца Неймара. Всё остальное время матча команды забить друг другу не смогли. Оба клуба нанесли примерно схожее количество ударов по воротам (у парижан 14, у хозяева — 12) при владении мячом в пользу гостей — 66% против 34%. «Лион» отыграться так и не смог, а подопечные Кристофа Галтье спокойно довели дело до победы — 1:0.
После этой встречи «ПСЖ» набрал 22 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции после 8 туров. «Лион» с 13 очками остался на 6-й строчке.
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