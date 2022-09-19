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«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Витязь».

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.53.

«Хорошая новость для «Торпедо»: «Витязь» не только проиграл в третий раз подряд, но и в трех последних матчах забросил лишь две шайбы. То есть, от того «Витязя», который на старте сезона весело, с шутками и прибаутками, хлопал одного за другим грандов, с каждым последующим матчем остается все меньше и меньше. И скоро, пожалуй, не останется ничего. Подмосковная команда из режима задиристого хоккея перешла в режим мучений и страданий на льду. А это ни к чему хорошему, как известно, не приводит.

Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.

«Торпедо» же наоборот, только входит во вкус. Причем, что примечательно, команда Игоря Ларионова постепенно учится жертвовать красотой ради результата. Продуктивность в атаки в последних матчах заметно упала, но при этом заметно выросла продуктивность в атаке.

Иными словами, сегодняшнее «Торпедо» выглядит основательнее нынешнего же «Витязя». Добавим сюда еще один факт из статистики личных встреч: из десяти последних «междусобойчиков», прошедших на нижегородской земле, автозаводцы выиграли девять. А это уже, считайте, статистический удар под дых «Витязю», — сказал Лебедев.

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