«Трактор» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто забил

Омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
В первом периоде голов зрители не увидели. Вскоре после возобновления игры шайбу в большинстве забросил форвард омичей Сергей Толчинский с передач Рида Буше и Корбана Найта. На 25-й минуте в большинстве счёт удвоил уже сам Рид Буше с передач Сергея Толчинского и Корбана Найта.
В начале третьей двадцатиминутки третью шайбу в ворота «Трактора» забросил Алексей Береглазов с передачи Дамира Шарипзянова. На 55-й минуте Владимир Ткачёв с передач Романа Манухова и Ильи Карпухина смог распечатать ворота голкипера гостей Василия Демченко.
Для омского «Авангарда» эта победа стала второй подряд. Подопечные Дмитрия Рябыкина набрали пять очков и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице на Востоке. «Трактор» с шестью баллами располагается на девятом месте Восточной конференции.
Следующий матч «ястребы» проведут в гостях с «Сочи» 21 сентября (19:30 мск). Челябинский «Трактор» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо» (21 сентября, 19:00 мск).
Рябыкин оценил игру «Авангарда» в матче с «Трактором».
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