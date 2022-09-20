«Кубань» — «Арсенал» Тула: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт

В Краснодаре на стадионе «Кубань» состоялся заключительный матч 10-го тура Мелбет Первой лиги. «Кубань» принимала тульский «Арсенал».
Прогнозы на главные матчи дня.
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на седьмой минуте счёт в матче открыл Даниил Горовых, который вывел хозяев вперёд.
В дебюте второго тайма Кирилл Панченко восстановил равновесие, реализовав пенальти. Победу подопечным Роберта Евдокимова принёс Алексей Щёткин, который отличился на 60-й минуте.
«Арсенал» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Кубань» с 11 баллами находится на 13-м месте.
В следующем туре Первой лиги тульский «Арсенал» будет принимать «Волгу» из Ульяновска, а «Кубань» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровск».
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