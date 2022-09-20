«Куньлунь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 2.70.
«Куньлунь» не выезжает даже за счёт лёгкой предсезонки. Казалось бы, команда собралась в полном составе буквально накануне старта чемпионата, не было никакой серьёзной работы над «физикой» во время предсезонки. Тем не менее всё, чего сумели добиться «мытищинские китайцы», – две победы в семи играх. И те взяты в матчах с «Адмиралом» и «Сочи».
Прогнозы на все матчи КХЛ.
ЦСКА в сентябре тоже далёк от идеала, но сегодня он способен уверенно выиграть даже полуторным составом. В матчах с соперниками такого уровня ошибки армейской обороны не видны, зато у атаки есть шанс разгуляться на полную мощь. Москвичи выиграют в результативном матче. Моя ставка – победа ЦСКА и тотал больше 5.5», — сказал Емелин.
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Оцениваем шансы «Куньлуня» на сенсацию в матче с ЦСКА.
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