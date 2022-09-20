«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.87.
«После двух поражений от «Ак Барса» и «Северстали» армейцы потихоньку-полегоньку вернулись в сезон, наращивая мощность и набирая форму, и сейчас имеют действующую серию из трёх побед. Не много, но для начала сойдёт. Конечно, помог в этом и календарь, дав москвичам в соперники не слишком серьёзные команды. Так ведь и «Куньлунь» серьёзным препятствием для ЦСКА назвать тоже нельзя.
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Нельзя сказать, что «Куньлунь» находится на спаде. Даже если и находится, то спад от подъёма у китайской команды отличается не сильно. «Куньлунь» играет как может, обыгрывает кого может, а может он только команды своего уровня, которых в КХЛ совсем не много. Вот и получилось, что пока китайцы обыграли в 1-м туре «Адмирал» (во многом на удачу), в последнем – ХК «Сочи», а больше им обыгрывать в нашем чемпионате пока было некого.
ЦСКА входит в список команд, которые обязаны сжирать «Куньлунь» вместе со шнурками и в любом виде. В принципе, так и выходит, если посмотреть статистику личных встреч. С момента появления на свет божий «Куньлуня» соперники в рамках регулярных чемпионатов КХЛ встречались 12 раз. У китайцев две победы. В Москве соперники играли шесть раз, у китайцев одна победа.
То есть «Куньлунь», в принципе, взбрыкнуть может, но лишь в том случае, если ЦСКА сам это позволит. А поскольку сейчас никаких расслабонов в игре действующих чемпионов не просматривается, то судьбу «Куньлуня» в предстоящем матче можно считать предрешённой.
Победа ЦСКА, в основное время, с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
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