«Барыс» — «Автомобилист»: во сколько начало матча, где смотреть онлайн

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.



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Игра состоится в Астане. В прямом эфире игру «Барыса» и «Автомобилиста» покажет телеканал «Матч!».

Фаворитами считаются гости. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех хозяев по итогам 60 минут оценён в 2.90.



Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70.



Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.00.



«Автомобилист» подходит к матчу на серии из четырёх побед. Всего у команды шесть побед в восьми матчах и 13 очков в активе. «Барыс» выиграл три из восьми своих встреч, набрав в них семь баллов.



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