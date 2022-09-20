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«Куньлунь» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, прямая трансляция

«Куньлунь» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, прямая трансляция
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20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Прогнозы на все матчи КХЛ.

В прямом эфире матч «Куньлуня» и ЦСКА покажет телеканал KHL Prime. ЦСКА в этом сезоне выиграл пять матчей из семи, набрав 10 очков. Армейцы идут на серии из трёх побед подряд. «Куньлунь» победил в двух встречах из семи, на счету команды пять очков.

Явными фаворитами считаются гости. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.40, а успех китайцев по итогам 60 минут оценён в 7.30.

Букмекеры уверены, что матч «Куньлунь» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34.

Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 5.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 13.00.

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