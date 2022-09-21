Прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Локомотив» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Локомотив», который пройдёт 21 сентября.

Ставки: тотал меньше 2.5 гола за 2.05, победа «Локомотива» за 1.86.

Команды дошли до того периода, когда в домашнем для «Витязя» матче фаворитом у экспертов уверенно называется «Локомотив». Удивительного мало, ведь железнодорожники хоть по-прежнему и нестабильны в плане результатов, но серия в три поражения сменилась двумя победами подряд.

Ещё больше прогнозов на КХЛ.

Отдельно заметим, что от «Динамо» и всё того же «Витязя» подопечные Игоря Никитина пропускали не более одного гола. Конечно, натужной победой над «Витязем» по буллитам гордиться сложно, а вот по делу обыграть довольно крепкое «Динамо» — это уже серьёзно.



Нормализовать оборону тренеру почти удалось, а атака функционирует довольно неплохо – в Москве шикарно два победных гола организовала связка Никулина, Иванова и Алексеева. Последний вообще оформил дубль, включая натуральный гол-шедевр.

И вот теперь ярославцы находятся всего в одном балле от предстоящего соперника. «Витязь», в свою очередь, сдал довольно сильно — четыре победы на старте помогают держаться в шестёрке сильнейших, но четыре поражения подряд сейчас отправляют всё ниже по турнирной лестнице.



Конечно, нельзя не отметить, что за этот период клуб из Подольска ни разу не позволял себе проиграть крупно, а дважды вообще дотянул до лотереи с буллитами. Пропускают хозяева редко больше двух голов, особенно на домашней площадке. Поэтому первой ставкой выберем тотал меньше 4.5 гола с коэффициентом 2.05.

При этом «Локомотив» хорошо играет на выезде с «Витязем», выиграв у него четыре из шести предыдущих встреч. Возьмём победу гостей за 1.86. Ярославцы потихоньку набирают обороты, а хозяева, похоже, выдохлись после мощного старта.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч «Торпедо» — «Трактор».



Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Сочи» — «Авангард».



Нападающий «Колорадо» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.

Рекордсмен НХЛ по числу игр для защитников завершил карьеру.