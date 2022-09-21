«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 21 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.79.
«Это будет уже третья встреча соперников в нынешнем сезоне. Оба поединка завершились вничью в основное время. Но первый матч прошел тогда, когда «витязи» вырабатывали свой стартовый запал, поэтому второе очко досталось им. Спустя неделю с небольшим, уже в Ярославле, на подъеме был уже «Локомотив», а «витязи» уверенно входили в пике. И вот третья встреча — и, похоже, разрыв между соперниками только увеличился.
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Он еще не настолько большой, чтобы железнодорожники смогли прихлопнуть «витязей» как надоедливую муху, да еще в гостях. Нет, подмосковная команда еще полна сил, база, заложенная летом, позволяет им еще держаться на плаву. Но в индивидуальном мастерстве исполнителей они уступают многим, и мастерство это сказывается с каждым последующим матчем все больше и больше.
Думается, что скажется и на этот раз. Предположу, что с третьего захода ничьей в основное время уже не будет. На этот раз уже ярославцы сумеют додавить соперника в основное время. Всё будет очень сложно, но в итоге железнодорожники победят, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.
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