Беларусь — Россия: результат матча молодёжных сборных, какой счёт, кто забил

В Борисове состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными U21 России и Беларуси. Команды играли на стадионе «Городской».

Галактионов оценил разгромную победу сборной России U21 над Беларусью.

Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей. При этом до середины второго тайма счёт был равным.



На 13-й минуте нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин вывел сборную России вперёд. Ему ассистировал одноклубник Ярослав Гладышев. Во втором тайме хозяева провели ответный мяч, отличился Юлий Кузнецов.

Затем голами в составе команды Михаила Галактионова отметились Владислав Шитов и Владислав Яковлев. Никита Ермаков оформил дубль, а Алексей Фирсов в составе белорусской команды отправил мяч в свои ворота.



Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.

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