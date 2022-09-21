Казахстан — Беларусь. Бывший тренер «Анжи» близок к триумфу

22 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Казахстан — Беларусь. Начало игры – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казахстанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. На победу белорусов принимают ставки с коэффициентом 3.55. Поставить на ничью можно за 3.10.
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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Казахстан — Беларусь 22 сентября 2022 года
По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.47, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.75. На гол хозяев поля дают коэффициент 1.37, а гол белорусов оценивается в 1.64. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.26.
Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Казахстан — Беларусь (22.09.2022)
Как быстро летит время. Прошло всего 10 месяцев с тех пор, как сборная Казахстана «сгорела» в Париже 0:8, и этому в мировом футболе никто особо не удивился. Утекло почти полгода с тех пор, как унизительно в серии пенальти в домашнем матче с Молдавией решалось, останется Казахстан в Лиге C или нет.
Удача была на стороне подопечных молодого тренера Андрея Карповича, который успел провести с командой только эти два переходных матча, после чего был уволен. Возглавить сборную Казахстана было предложено тренеру карагандинского «Шахтёра» Магомеду Адиеву. Это не вызвало у болельщиков особого энтузиазма, ведь российский специалист смог финишировать со своей командой лишь на седьмой строчке в чемпионате Казахстана.
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До этого Магомед Адиев работал с такими клубами, как «Анжи» и «Чайка». Никто и догадаться не мог, что именно он сможет так преобразить казахстанскую сборную. При нём национальная команда ещё не проигрывала и выполняет поставленные задачи.
Адиев сразу полюбился журналистам тем, что не стал обещать золотые горы и с ходу обозначил проблемы казахстанского футбола, озвучив выбранный курс. Своё обещание тренер выполнил. Казахстан не имел заметного игрового преимущества не только в двух матчах со Словакией, но и во встречах с пребывающими в кризисе сборными Азербайджана и Беларуси.
Во всех четырёх матчах июньской серии Лиги наций Казахстан меньше соперника владел мячом – в среднем 36,5%. Казахи реже били по воротам – в среднем восемь ударов против 11,5 у соперника, из них 2,75 удара в створ против 4,25. Также реже подавали угловые (2,5 на 5,25) и чаще фолили (13,5 на 11,5).
Эта тактика принесла результат, да ещё какой! Две тяжёлые сенсационные победы над Словакией (1:0 в гостях и 2:1 дома), уверенный успех в игре с Азербайджаном (2:0), и лишь белорусы смогли спастись, сыграв вничью (1:1). При этом отсутствовал один из лидеров команды – полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов! Кроме того, на два матча выпадал капитан команды – опорный полузащитник Асхат Тагыберген. Сейчас оба футболиста в строю и готовы принять участие в ближайших встречах.
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У тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева кадровых проблем хватает. Из числа вызванных в сборную футболистов в последний момент по причине травм не доехали защитники Сергей Политевич, Александр Селява и Захар Волков. Отсутствует в ростере и лучший футболист Беларуси по итогам прошлого года – нападающий Андрей Соловей, который ещё не набрал должных кондиций после травмы.
Сборной мог бы снова пригодиться нападающий Виталий Лисакович, регулярно забивающий за «Рубин» в российской Первой Лиге. Своенравный форвард по какой-то причине второй сбор подряд не приедет в национальную команду. И это на фоне слов Кондратьева, что в сборную некого вызывать из нападающих.
Толковых форвардов остро не хватает. Беларусь не может победить в 11 матчах подряд. На этом отрезке, длящемся с марта 2021 года, в соперниках белорусов были не только грозные Бельгия, Чехия и Уэльс, но и Эстония с Азербайджаном. Белорусы забили лишь в трёх матчах за эти 11 встреч. Но есть и за что похвалить – за июньскую часть Лиги наций пропустили лишь трижды за четыре игры.
Пожалуй, стоит и на эту встречу зайти из тех соображений, что гостям на переполненной «Астана Арене» не добиться победы. Даже ничья даст сборной Казахстана стратегическое преимущество перед Словакией в борьбе за выход в группу B. Количество забитых мячей при этом будет не больше двух, как в семи из восьми последних официальных матчей с участием Беларуси. Поставить на такую комбинацию можно за 1.89.
Прогноз и ставка на матч Лиги наций Казахстан — Беларусь 22 сентября 2022 года
Для Казахстана это исторический матч. Победа в этой встрече гарантирует сборной выход в следующий дивизион Лиги наций, что будет сумасшедшим результатом для команды, которая ещё весной в серии пенальти спасалась от падения на самое дно этого турнира. Мотивация – залог успеха казахстанской команды. В ответ на запал хозяев белорусы могут предложить надёжную оборонительную игру с редкими выпадами в чужую штрафную. У белорусов сейчас нет забивного форварда, однако хоть защищаться кое-как научились. Хозяева матча как минимум не проиграют, но в итоге голов много не будет.
Ставка: Казахстан не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.
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