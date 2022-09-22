«Сочи» — «Авангард»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, авторы голов

21 сентября состоялся матч КХЛ, в котором «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).



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На второй минуте Кристиан Ярош вывел «ястребов» вперёд. На четвёртой минуте Наиль Якупов удвоил преимущество омичей. После этого тренерский штаб сочинцев принял решение заменить вратаря Максима Третьяка на Алексея Мельничука.

На 14-й минуте Никита Попугаев, эффектно обыграв Антона Белова, сократил отставание до минимума. На 52-й минуте Рид Буше, реализовав большинство, в третий раз поразил ворота сочинцев. Ещё одну шайбу в ворота хозяев в концовке встречи отправил Семён Чистяков. Эта победа стала для омского клуба третьей подряд.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» примет «Спартак». Обе встречи состоятся 23 сентября.



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