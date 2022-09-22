Польша – Нидерланды: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Нидерланды в Лиге наций.



Ставка: обе забьют за 1.72.



«С клубного футбола переключаемся на матчи национальных сборных. Лига наций. Отправляемся в Польшу, где в Варшаве на главном стадионе сыграют сборные Польши и Нидерландов. Это Лига А группа 4. Здесь сборная Нидерландов пока возглавляет турнирную таблицу, опережая бельгийцев на 3 очка и поляков на 6.



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У голландцев еще будет очный матч против сборной Бельгии. Понятно, что им очень важно не проиграть в этой встрече. Очень много голландцы забивают, да и пропускают в каждом матче. 11:6 разница за 4 матча, это достаточно внушительно выглядит.



Недавно команды играли в первой сессии, было это летом. Тогда была зафиксирована ничья — 2:2. Сейчас у поляков в отличной форме Роберт Левандовски, другие лидеры — тот же Зелиньски. У себя дома поляки потреплют нервы сборной Нидерландов. Скорее всего, произойдет обмен забитыми мячами, потому что поляки в обороне играют нелучшим образом в этом турнире. Они уже пропустили 10 мячей. Играют нестабильно», — сказал Генич.

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