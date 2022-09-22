Хорватия – Дания: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций в Загребе

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия – Дания.
Ставка: Хорватия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.77.
«Хорваты достойно отыграли июньский отрезок из четырех матчей за 11 дней, обыграв в нем и французов, и датчан, причем оба раза на выезде. Не сказать, что они превосходили соперников по игре, но организованность в обороне и эффективность впереди сделали свое дело. Думаю, примерно в том же ключе команда Далича попробует сыграть и на этот раз. И тот факт, что его многочисленные звезды на этот раз находятся в хорошем функциональном состоянии, поможет хорватам сыграть в более смелый футбол.
Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.
У датчан, которые из четырех летних матчей проиграли лишь один (как раз хорватам), а остальные выиграли, на этот раз не будет двух основных игроков – Скова и Винда. Да и вряд ли они будут столь же активны и хороши в Загребе, как в родном Копенгагене.
Предположу, что хозяева здесь как минимум не проиграют, при этом мы увидим максимум три забитых мяча», — сказал Петросьян.
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