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«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Новосибирске
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Известный хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сибирь» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.12.

«После того как в своем прогнозе я накаркал «Автомобилисту» поражение в солнечной уже снова Астане, болельщики из Екатеринбурга последовательно вылили и нахлобучили на мою седую голову множество ночных горшков. Но «Автомобилист» в столице Казахстана все-таки проиграл и поражением этим укрепил понимание, что в этом сезоне он является сугубо домашней командой. Шесть матчей дома – шесть побед, три игры на выезде – три поражения. И вот вторая в сезоне встреча с «Сибирью», а поскольку первая была в Екатеринбурге, сами можете догадаться, чем она закончилась.

Почему «Автомобилист» не сможет обыграть «Сибирь».

Помимо мрачных выездных показателей «Автомобилиста», на стороне сибиряков будет еще и легкое чувство мести. Легкое потому, что в профессиональном спорте тяжелого не бывает. Сегодня тебе набили морду, завтра ты набил. Сегодня тебя этой самой мордой вывозили по льду, завтра уже ты вывозил кого-нибудь еще сильнее. Поэтому нюанс небольшой, но при правильной работе тренерского штаба определенную роль сыграть может.

И статистика на стороне «Сибири», которая весьма неплохо играет конкретно дома конкретно с «Автомобилистом». Из десяти последних междусобойчиков, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, новосибирцы победили семь раз, екатеринбуржцы только трижды. Плюс «Сибирь» взяла четыре последние очные битвы в Новосибирске.

Все это вместе заставляет меня вновь накаркать, что «Автомобилист» продлит свою серию неудач на выезде. Как продлит – дело уже десятое. Но «Сибирь», по итогам ли основного времени или 153-м послематчевым буллитом под утро, свои два очка все-таки возьмёт», — сказал Лебедев.

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