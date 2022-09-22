Франция – Австрия: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций в Париже

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Франция – Австрия.
Ставка: Франция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.
«Французы прошли июньские матчи без побед, что стало, конечно, сенсацией, но на деле было вполне закономерным. Без желания не побеждают даже звёзды такого масштаба. На этот раз мотивации должно быть больше, всё-таки на носу чемпионат мира. Правда, у Дешама теперь другая проблема – лазарет вырос до неприличных размеров. Не будет Погба, Канте, Бензема, Марсьяля, Комана, обоих Эрнандесов, Кимпембе и Конате. Так что придётся играть, по сути, второй командой, которая, правда, по именам не кажется менее грозной.
Прогнозы на главные матчи дня.
У Австрии тоже не будет ключевых фигур вроде Калайджича и Лаймера, так что что-то сверхъестественное в исполнении новой команды Ральфа Рангника мы вряд ли увидим.
Скорее всего, игра пройдёт в спокойном ключе под диктовку хозяев, которые либо победят на классе, либо довольствуются унылой ничьей», — сказал Петросьян.
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