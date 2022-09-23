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Хорватия — Дания: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, авторы голов

Хорватия — Дания: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, авторы голов
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22 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле принимала команду из Дании. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

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В первом тайме команды забитыми мячами не отличились. На 49-й минуте хозяева сумели выйти вперёд благодаря усилиям защитника Борна Сосы.

На 77-й минуте Дания сравняла — отличился полузащитник Кристиан Эриксен с передачи Йоакима Мехле. Но через 2 минуты Хорватия снова вышла вперёд — гол забил Ловро Майер с передачи нападающего Мислава Оршича.

Сборная Хорватии благодаря этой победе опередила датчан и вышла на первое место в группе с 10 очками. У Дании 9 баллов в активе. Кроме того, в этом квартете выступают также Франция и Австрия.

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