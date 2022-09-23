Хорватия — Дания: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, авторы голов

22 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле принимала команду из Дании. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



Прогнозы на все матчи Лиги наций.



В первом тайме команды забитыми мячами не отличились. На 49-й минуте хозяева сумели выйти вперёд благодаря усилиям защитника Борна Сосы.

На 77-й минуте Дания сравняла — отличился полузащитник Кристиан Эриксен с передачи Йоакима Мехле. Но через 2 минуты Хорватия снова вышла вперёд — гол забил Ловро Майер с передачи нападающего Мислава Оршича.



Сборная Хорватии благодаря этой победе опередила датчан и вышла на первое место в группе с 10 очками. У Дании 9 баллов в активе. Кроме того, в этом квартете выступают также Франция и Австрия.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.

Захарян может сменить гражданство, ему разрешат играть за Армению.

Терюшков допустил, что футболистов «Химок» мобилизуют в армию России.



Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.



Почему Грузия победит Северную Македонию.