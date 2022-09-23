Эксперты назвали шансы Федерера выиграть последний матч в карьере

Сегодня, 23 сентября, в рамках Кубка Лэйвера 41-летний Роджер Федерер попрощается с теннисом, после того как сыграет матч в парном разряде. Его напарником будет 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль, а сыграют они против дуэта в составе американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо.
Прогнозы на главные матчи дня.
Букмекеры считают, что знаменитый швейцарец уйдёт из тенниса победителем. Поставить на победу пары Федерер/Надаль можно с коэффициентом 1.57, это примерно 60% вероятности. Шансы американской пары аналитики оценили коэффициентом 2.40 (40%).
Федерер входит в состав сборной Европы, которой на Кубке Лэйвера будет противостоять сборная мира. Из-за травмы колена швейцарец не сможет сыграть в одиночном разряде.
За свою карьеру Роджер Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», а всего на его счету 103 титула в одиночном и восемь — в парном разряде. Швейцарец был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель.
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