«Сочи» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

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На 27-й минуте Максим Цыплаков с передачи Ильи Талалуева вывел московскую команду вперёд. Этот гол стал единственным во встрече и принёс «Спартаку» победу. Шат-аут оформил словацкий голкипер красно-белых Патрик Рыбар.



Отметим, что «Спартак» не пропускает вторую встречу подряд. Ранее москвичи всухую обыграли «Ак Барс» — 2:0.



Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 26 сентября в Москве сыграет с ЦСКА. «Сочи» 25 сентября примет «Амур».

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