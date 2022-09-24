Прогноз на матч Киргизия — Россия от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на товарищеский матч Киргизия — Россия, который состоится 24 сентября в Бишкеке.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 3.46, победа России с форой (-2.5) за 2.65.

Киргизия — более чем крепкая команда, которая стабильно входит в топ-100 рейтинга ФИФА. Не так давно занимала 75-е место, сейчас опустилась на 95-е. Ниже, например, находятся Кипр и Казахстан.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.

Хозяева успешно провели отборочный турнир на Кубок Азии. В квартете с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном они заняли второе место. Киргизия уступила первую строчку Таджикистану исключительно по дополнительным показателям. У Киргизии разница забитых мячей оказалась несколько хуже, чем у оппонента.



Валерий Карпин давно не имел возможности проверить своих подопечных в деле. О сыгранности россиян говорить не имеет смысла. Тем не менее мотивация команды находится на максимальном уровне. Весьма вероятно, что футболисты громкой победой захотят напомнить о себе футбольному миру. Рекомендуем изучить ставку «победа России с форой (-2.5)» за 2.65.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал больше 4.5» за 3.46. Киргизия в товарищеских встречах охотно играет в атакующий футбол и, весьма вероятно, захочет порадовать болельщиков забитыми мячами.

А Валерий Карпин накануне и вовсе обещал рисковать, играть смело и не думать о сопернике. Оно и понятно — возможности для экспериментов безграничные, ведь терять нечего. Пожалуй, на таком фоне нас вполне могут ожидать пять-шесть забитых мячей.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Где смотреть онлайн матч Киргизия — Россия.



Прогноз Александра Мостового на матч Киргизия — Россия.



Егор Титов дал прогноз на матч Киргизия — Россия.

Игроки сборной России при пересечении границы отвечали на вопросы по мобилизации.



Объявлен капитан сборной России на матч с Киргизией.



Дани Алвес объяснил, почему ему ближе Роналду, а не Месси.