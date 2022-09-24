Прогноз на матч Киргизия — Россия от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на товарищеский матч Киргизия — Россия, который состоится 24 сентября в Бишкеке.
Ставка: тотал больше 4.5 гола за 3.46, победа России с форой (-2.5) за 2.65.
Киргизия — более чем крепкая команда, которая стабильно входит в топ-100 рейтинга ФИФА. Не так давно занимала 75-е место, сейчас опустилась на 95-е. Ниже, например, находятся Кипр и Казахстан.
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Хозяева успешно провели отборочный турнир на Кубок Азии. В квартете с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном они заняли второе место. Киргизия уступила первую строчку Таджикистану исключительно по дополнительным показателям. У Киргизии разница забитых мячей оказалась несколько хуже, чем у оппонента.
Валерий Карпин давно не имел возможности проверить своих подопечных в деле. О сыгранности россиян говорить не имеет смысла. Тем не менее мотивация команды находится на максимальном уровне. Весьма вероятно, что футболисты громкой победой захотят напомнить о себе футбольному миру. Рекомендуем изучить ставку «победа России с форой (-2.5)» за 2.65.
Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал больше 4.5» за 3.46. Киргизия в товарищеских встречах охотно играет в атакующий футбол и, весьма вероятно, захочет порадовать болельщиков забитыми мячами.
А Валерий Карпин накануне и вовсе обещал рисковать, играть смело и не думать о сопернике. Оно и понятно — возможности для экспериментов безграничные, ведь терять нечего. Пожалуй, на таком фоне нас вполне могут ожидать пять-шесть забитых мячей.
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