«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев сделал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Салавата» с форой (-1.5) за 2.77.
Минчане, в принципе, сами определили свой «шесток», на котором позиционируют себя в текущем чемпионате. На котором исправно клюют нижесидящих и обтекают от вышестоящих.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Иногда, конечно, норовят клюнуть в задницу вышестоящего, и иногда это даже получается, как в матче прошлого тура с ЦСКА. Но я продолжу утверждать, что победы «Куньлуня» и «зубров» над действующими чемпионами не есть нетленное величие победителей. А скорее, свидетельство наличия игровых проблем в армейском коллективе.
С «Салаватом» в нынешнем сезоне минчане будут играть уже второй раз. В первый раз «зубры» дома уступили. Скажу честно: не знаю, как они собираются выигрывать в Уфе – в городе, где минчане играть категорически не умеют.
В последний раз они побеждали в столице солнечного Башкортостана в октябре 2011 года, то есть при царе Горохе. Девять следующих междусобойчиков минчане проиграли, причём среди этих поражений были разгромы и с шестью, и с восемью и даже с девятью пропущенными шайбами.
Иными словами, минчане Уфу не любят и играть там не умеют. Что и ложится в основу моего прогноза. «Салават» хоть и вернулся недавно с Дальнего Востока, но лишний день на восстановление, как и «Магнитка», получил. И это не тот срок, когда можно потерять игровой тонус. Поэтому предположу, что у «юлаевцев» будет всё в порядке и они одолеют минчан в основное время и с преимуществом от двух шайб и более.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Металлург» — «Куньлунь».
Оцениваем шансы СКА одержать десятую победу подряд в КХЛ.
Прогноз с коэффициентом 3.62 на матч «Ак Барс» — «Трактор».
Капризов рассказал, боялся ли лишиться возможности покинуть Россию.
Прогноз с коэффициентом 3.35 на матч «Северсталь» — «Барыс».
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