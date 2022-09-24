Сербия — Швеция: прогноз на матч от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Сербия — Швеция от авторов Betassist.

Ставка: победа Сербии за 1.97.

Многие годы игра шведской сборной в атаке крутилась вокруг Златана Ибрагимовича. Янне Андерссон, на фоне подверженности возрастного Ибры травмам, постепенно перестроил игру впереди на Александера Исака. Команда стала играть по схеме 4-3-3.

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В Лиге наций контролирует мяч 50,2% игрового времени и проводит 44% встречи в середине поля и ещё 28% — в атакующем блоке. Игроки активны впереди — выполняют по 12 ударов, но крайне неэффективны в завершающей стадии, попадая в среднем по три раза в створ ворот. За четыре матча шведы забили лишь пять голов.



Сербия под началом Драгана Стойковича качественно прибавила в атакующем аспекте. Владеет мячом 60,2% встречи и 32% игрового времени проводит у штрафной соперников. Футболисты очень эффективны в верховой борьбе (в среднем 17,5 выигранного воздушного единоборства за игру — лучший показатель в Лиге А и Лиге B).

Достаточно продуктивно они действуют в атаке, нанося по 13,3 удара, из которых 5,5 в створ ворот. Лука Йович, Александр Митрович и компания мобилизовались после поражения от Норвегии (0:1) и в следующих трёх матчах набрали семь очков и забили столько же голов.



При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на победу Сербии за 1.97. Шведы в последнее время не впечатляют, а Сербия на своём поле традиционно опасна.

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