Эдуард Мор сделал прогноз на товарищеский матч Киргизия — Россия 24 сентября

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Киргизия – Россия.

Ставка 1: индивидуальный тотал России больше 2 мячей за 1.98.

Ставка 2: победа России в обоих таймах за 2.32.

Прогнозы на главные события дня.

«Поговорим о товарищеском матче между Россией и Киргизией.

Правильно, что наша сборная играет этот матч. Да, Киргизия не самый сильный соперник, но ребята должны играть и стремятся в сборную. Валерий Карпин вызвал много новичков, аж 10 человек, и не стал приглашать никого из легионеров. Уехал из сборной Захарян, который получил травму в последнем матче с «Зенитом». Роман Зобнин попросил его не вызывать, чтобы он смог залечить свои болячки.

Состав сборной боевой. Все 10 новичков в команде наверняка захотят себя проявить. Против кого ещё можно проявить себя, если не против Киргизии. Даже Валерий Карпин признался, что знает фамилию лишь одного футболиста.

Думаю, что Россия должна разорвать эту сборную, тем более что все соскучились по игре национальной команды. Для многих это первый и, может быть, последний шанс надеть футболку национальной команды. Это очень важно для любого спортсмена.

Карпин сказал, что все сыграют по тайму, поэтому силы никто беречь не будет. Один состав будет знать, что у него есть тайм, и второй. Думаю, что Россия выиграет оба тайма. Потому что те, кто выйдет во втором тайме, а мы уже наверняка будем вести в счёте, для них он начнётся всё равно со счёта 0:0. Они обязаны проявить себя, забивать и выигрывать.

Первый прогноз. Россия забьёт больше 2.5 гола. Второй прогноз — победа России в обоих таймах. В плане сыгранности особых проблем быть не должно, так как команда будет играть блоками: самарским, ростовским».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.

Прогноз Александра Мостового на матч Киргизия — Россия.

Егор Титов дал прогноз на матч Киргизия — Россия.

Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Киргизия — Россия.