Емельяненко — Дацик: Анатолий Сульянов сделал прогноз на бой 24 сентября 2022 года

Глава Hardcore FC Анатолий Сульянов сделал прогноз на бой Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик.

Ставка: победа Емельяненко за 1.78.

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«Александр Емельяненко — очевидный фаворит, как бы это предвзято ни звучало от руководителя лиги. Слава и Саша должны провести поединок, который болельщики ждали более 12 лет.

Мы ведём переговоры с очень интересными и серьёзными оппонентами для Емельяненко как в боксе, так и в ММА. Слава Дацик вообще «живёт» у нас на Hardcore последние турниры».

Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

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