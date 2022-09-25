«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Уфе состоялся очередной матч в рамках Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал на своём льду минское «Динамо». В серии буллитов победу одержала команда «Салават Юлаев» — 3:2.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. За 40 секунд до конца второго периода счёт открыл нападающий уфимцев — Александр Хмелевски с передачи Данила Башкирова.
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На третьей минуте третьего периода счёт сравнял нападающий минчан — Никита Пышкайло с передачи Валентина Демченко и Джозефа Душака. Вновь вывел вперёд «Салават Юлаев» на восьмой минуте третьего периода в большинстве Сергей Шмелёв с передач Александра Кадейкина и Виктора Антипина.
Виталий Пинчук с передач Алексея Емелина и Павла Варфоломеева также в большинстве сравнял счёт на 16-й минуте третьего периода.
В серии буллитов принесли победу команде из Уфы броски Ивана Дроздова и Николая Кулёмина.
В следующем матче «Салават Юлаев» на своём льду примет казанский «Ак Барс» (27 сентября, 17:00 мск). Минское «Динамо» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу» (26 сентября, 17:00 мск).
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор» с коэффициентом 3.62.
Эмиль Гарипов перешёл в «Нефтехимик».
Прогноз на матч «Сочи» — «Амур» с коэффициентом 2.28.
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